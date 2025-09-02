Ondo US Dollar Yield (USDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.068 24-satna najniža cijena $ 1.092 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.26 Najniža cijena $ 0.934184 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.82% Promjena cijene (7D) -0.66%

Ondo US Dollar Yield (USDY) cijena u stvarnom vremenu je $1.074. Tijekom protekla 24 sata, USDYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.068 i najviše cijene $ 1.092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDY je $ 1.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.934184.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ondo US Dollar Yield (USDY)

Tržišna kapitalizacija $ 673.32M$ 673.32M $ 673.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 674.43M$ 674.43M $ 674.43M Količina u optjecaju 626.68M 626.68M 626.68M Ukupna količina 627,715,274.5027572 627,715,274.5027572 627,715,274.5027572

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ondo US Dollar Yield je $ 673.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDY je 626.68M, s ukupnom količinom od 627715274.5027572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 674.43M.