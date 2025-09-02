Više o USDY

Ondo US Dollar Yield Cijena (USDY)

Neuvršten

1 USDY u USD cijena uživo:

-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ondo US Dollar Yield (USDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:55 (UTC+8)

Ondo US Dollar Yield (USDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

-0.82%

-0.66%

-0.66%

Ondo US Dollar Yield (USDY) cijena u stvarnom vremenu je $1.074. Tijekom protekla 24 sata, USDYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.068 i najviše cijene $ 1.092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDY je $ 1.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.934184.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ondo US Dollar Yield (USDY)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ondo US Dollar Yield je $ 673.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDY je 626.68M, s ukupnom količinom od 627715274.5027572. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 674.43M.

Ondo US Dollar Yield (USDY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ondo US Dollar Yield u USD iznosila je $ -0.008890402229779.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ondo US Dollar Yield u USD iznosila je $ -0.0077272152.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ondo US Dollar Yield u USD iznosila je $ -0.0194654982.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ondo US Dollar Yield u USD iznosila je $ -0.0174546460349241.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008890402229779-0.82%
30 dana$ -0.0077272152-0.71%
60 dana$ -0.0194654982-1.81%
90 dana$ -0.0174546460349241-1.59%

Što je Ondo US Dollar Yield (USDY)

Resurs Ondo US Dollar Yield (USDY)

Službena web-stranica

Ondo US Dollar Yield Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ondo US Dollar Yield (USDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ondo US Dollar Yield (USDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ondo US Dollar Yield.

Provjerite Ondo US Dollar Yield predviđanje cijene sada!

USDY u lokalnim valutama

Ondo US Dollar Yield (USDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ondo US Dollar Yield (USDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ondo US Dollar Yield (USDY)

Koliko Ondo US Dollar Yield (USDY) vrijedi danas?
Cijena USDY uživo u USD je 1.074 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDY u USD?
Trenutačna cijena USDY u USD je $ 1.074. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ondo US Dollar Yield?
Tržišna kapitalizacija za USDY je $ 673.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDY?
Količina u optjecaju za USDY je 626.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDY?
USDY je postigao ATH cijenu od 1.26 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDY?
USDY je vidio ATL cijenu od 0.934184 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDY?
24-satni obujam trgovanja za USDY je -- USD.
Hoće li USDY još narasti ove godine?
USDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.