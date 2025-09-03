Više o ONDA

ondaxbt Cijena (ONDA)

Neuvršten

1 ONDA u USD cijena uživo:

--
----
+2.70%1D
Grafikon aktualnih cijena ondaxbt (ONDA)
ondaxbt (ONDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.88%

+2.73%

+6.13%

+6.13%

ondaxbt (ONDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000423. Tijekom protekla 24 sata, ONDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004006 i najviše cijene $ 0.00004253, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONDA je $ 0.00405314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONDA se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i +6.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ondaxbt (ONDA)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija ondaxbt je $ 42.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONDA je 999.04M, s ukupnom količinom od 999035824.890335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.39K.

ondaxbt (ONDA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ondaxbt u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ondaxbt u USD iznosila je $ +0.0000111131.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ondaxbt u USD iznosila je $ +0.0000146146.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ondaxbt u USD iznosila je $ +0.00000613799986710654.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.73%
30 dana$ +0.0000111131+26.27%
60 dana$ +0.0000146146+34.55%
90 dana$ +0.00000613799986710654+16.97%

Što je ondaxbt (ONDA)

Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.

Resurs ondaxbt (ONDA)

ondaxbt Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ondaxbt (ONDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ondaxbt (ONDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ondaxbt.

Provjerite ondaxbt predviđanje cijene sada!

ONDA u lokalnim valutama

ondaxbt (ONDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ondaxbt (ONDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ondaxbt (ONDA)

Koliko ondaxbt (ONDA) vrijedi danas?
Cijena ONDA uživo u USD je 0.0000423 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONDA u USD?
Trenutačna cijena ONDA u USD je $ 0.0000423. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ondaxbt?
Tržišna kapitalizacija za ONDA je $ 42.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONDA?
Količina u optjecaju za ONDA je 999.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONDA?
ONDA je postigao ATH cijenu od 0.00405314 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONDA?
ONDA je vidio ATL cijenu od 0.00002692 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONDA?
24-satni obujam trgovanja za ONDA je -- USD.
Hoće li ONDA još narasti ove godine?
ONDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
