ondaxbt (ONDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004006 $ 0.00004006 $ 0.00004006 24-satna najniža cijena $ 0.00004253 $ 0.00004253 $ 0.00004253 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004006$ 0.00004006 $ 0.00004006 24-satna najviša cijena $ 0.00004253$ 0.00004253 $ 0.00004253 Najviša cijena ikada $ 0.00405314$ 0.00405314 $ 0.00405314 Najniža cijena $ 0.00002692$ 0.00002692 $ 0.00002692 Promjena cijene (1H) +0.88% Promjena cijene (1D) +2.73% Promjena cijene (7D) +6.13% Promjena cijene (7D) +6.13%

ondaxbt (ONDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000423. Tijekom protekla 24 sata, ONDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004006 i najviše cijene $ 0.00004253, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONDA je $ 0.00405314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONDA se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i +6.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ondaxbt (ONDA)

Tržišna kapitalizacija $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Količina u optjecaju 999.04M 999.04M 999.04M Ukupna količina 999,035,824.890335 999,035,824.890335 999,035,824.890335

Trenutačna tržišna kapitalizacija ondaxbt je $ 42.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONDA je 999.04M, s ukupnom količinom od 999035824.890335. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.39K.