Oncology Network (ONC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oncology Network (ONC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Oncology Network (ONC) Informacije Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Službena web stranica: https://oncologynetwork.org/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Kupi ONC odmah!

Oncology Network (ONC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oncology Network (ONC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 157.54K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 696.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 226.33K Povijesni maksimum: $ 0.02182385 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022633

Oncology Network (ONC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oncology Network (ONC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONC tokena, istražite ONC cijenu tokena uživo!

ONC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONC? Naša ONC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ONC predviđanje cijene tokena odmah!

