Oncology Network (ONC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02182385$ 0.02182385 $ 0.02182385 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) +1.54% Promjena cijene (7D) +1.54%

Oncology Network (ONC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ONCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONC je $ 0.02182385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oncology Network (ONC)

Tržišna kapitalizacija $ 161.55K$ 161.55K $ 161.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.08K$ 232.08K $ 232.08K Količina u optjecaju 696.09M 696.09M 696.09M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oncology Network je $ 161.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONC je 696.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.08K.