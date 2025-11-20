Onchain Yield Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Onchain Yield Coin (ONYC) danas je $ 1.048, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONYC u USD je $ 1.048 po ONYC.

Onchain Yield Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 104,762,133, s količinom u optjecaju od 100.00M ONYC. Tijekom posljednja 24 sata, ONYC trgovao je između $ 1.045 (niska) i $ 1.05 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.053, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.005.

U kratkoročnim performansama, ONYC se kretao -0.09% u posljednjem satu i +0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Onchain Yield Coin (ONYC)

Tržišna kapitalizacija $ 104.76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.76M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 99,999,996.18108705

