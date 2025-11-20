BurzaDEX+
Cijena Onchain Yield Coin uživo danas je 1.048 USD.ONYC tržišna kapitalizacija je 104,762,133 USD. Pratite ažuriranja cijene ONYC u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Onchain Yield Coin Cijena (ONYC)

1 ONYC u USD cijena uživo:

$1.048
$1.048
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Onchain Yield Coin (ONYC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:46:30 (UTC+8)

Onchain Yield Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Onchain Yield Coin (ONYC) danas je $ 1.048, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONYC u USD je $ 1.048 po ONYC.

Onchain Yield Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 104,762,133, s količinom u optjecaju od 100.00M ONYC. Tijekom posljednja 24 sata, ONYC trgovao je između $ 1.045 (niska) i $ 1.05 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.053, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.005.

U kratkoročnim performansama, ONYC se kretao -0.09% u posljednjem satu i +0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.76M
--
$ 104.76M
100.00M
99,999,996.18108705
Trenutačna tržišna kapitalizacija Onchain Yield Coin je $ 104.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONYC je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999996.18108705. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.76M.

Onchain Yield Coin Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.045
24-satna najniža cijena
$ 1.05
24-satna najviša cijena

$ 1.045
$ 1.05
$ 1.053
$ 1.005
-0.09%

-0.08%

+0.07%

+0.07%

Onchain Yield Coin (ONYC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Onchain Yield Coin u USD iznosila je $ -0.000872857488572.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Onchain Yield Coin u USD iznosila je $ +0.0070948552.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Onchain Yield Coin u USD iznosila je $ +0.0197866592.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Onchain Yield Coin u USD iznosila je $ +0.0273724237375014.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000872857488572-0.08%
30 dana$ +0.0070948552+0.68%
60 dana$ +0.0197866592+1.89%
90 dana$ +0.0273724237375014+2.68%

Predviđanje cijena za Onchain Yield Coin

Onchain Yield Coin (ONYC) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ONYC u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Onchain Yield Coin (ONYC) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Onchain Yield Coin mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Onchain Yield Coin dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za ONYC predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Onchain Yield Coin Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Onchain Yield Coin (ONYC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Onchain Yield Coin

Koliko će 1 Onchain Yield Coin vrijediti 2030. godine?
Ako bi Onchain Yield Coin rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Onchain Yield Coin i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:46:30 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Onchain Yield Coin

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.