OnChain Pepe 404 (OCP404) Informacije 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Službena web stranica: https://onchainpepe.xyz Kupi OCP404 odmah!

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OnChain Pepe 404 (OCP404), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.26K $ 55.26K $ 55.26K Ukupna količina: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Količina u optjecaju: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.26K $ 55.26K $ 55.26K Povijesni maksimum: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Povijesni minimum: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Trenutna cijena: $ 627.99 $ 627.99 $ 627.99 Saznajte više o cijeni OnChain Pepe 404 (OCP404)

OnChain Pepe 404 (OCP404) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OnChain Pepe 404 (OCP404) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCP404 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCP404 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCP404 tokena, istražite OCP404 cijenu tokena uživo!

OCP404 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCP404? Naša OCP404 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCP404 predviđanje cijene tokena odmah!

