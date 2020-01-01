Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Onchain Finance and Culture (OFAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Onchain Finance and Culture (OFAC) Informacije Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Službena web stranica: https://ofacbase.com/ Kupi OFAC odmah!

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Onchain Finance and Culture (OFAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.32K $ 34.32K $ 34.32K Povijesni maksimum: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Onchain Finance and Culture (OFAC)

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Onchain Finance and Culture (OFAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OFAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OFAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OFAC tokena, istražite OFAC cijenu tokena uživo!

OFAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OFAC? Naša OFAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OFAC predviđanje cijene tokena odmah!

