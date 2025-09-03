Više o OFAC

Onchain Finance and Culture Logotip

Onchain Finance and Culture Cijena (OFAC)

Neuvršten

1 OFAC u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Onchain Finance and Culture (OFAC)
Onchain Finance and Culture (OFAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208752
$ 0.00208752$ 0.00208752

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.05%

+3.05%

Onchain Finance and Culture (OFAC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OFACtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OFAC je $ 0.00208752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OFAC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onchain Finance and Culture (OFAC)

$ 28.99K
$ 28.99K$ 28.99K

--
----

$ 34.56K
$ 34.56K$ 34.56K

838.79M
838.79M 838.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onchain Finance and Culture je $ 28.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OFAC je 838.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.56K.

Onchain Finance and Culture (OFAC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Onchain Finance and Culture u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Onchain Finance and Culture u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Onchain Finance and Culture u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Onchain Finance and Culture u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-53.30%
60 dana$ 0-33.83%
90 dana$ 0--

Što je Onchain Finance and Culture (OFAC)

Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.

Resurs Onchain Finance and Culture (OFAC)

Službena web-stranica

Onchain Finance and Culture Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Onchain Finance and Culture (OFAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Onchain Finance and Culture (OFAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Onchain Finance and Culture.

Provjerite Onchain Finance and Culture predviđanje cijene sada!

OFAC u lokalnim valutama

Onchain Finance and Culture (OFAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Onchain Finance and Culture (OFAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OFAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Onchain Finance and Culture (OFAC)

Koliko Onchain Finance and Culture (OFAC) vrijedi danas?
Cijena OFAC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OFAC u USD?
Trenutačna cijena OFAC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Onchain Finance and Culture?
Tržišna kapitalizacija za OFAC je $ 28.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OFAC?
Količina u optjecaju za OFAC je 838.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OFAC?
OFAC je postigao ATH cijenu od 0.00208752 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OFAC?
OFAC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OFAC?
24-satni obujam trgovanja za OFAC je -- USD.
Hoće li OFAC još narasti ove godine?
OFAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OFAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.