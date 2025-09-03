Onchain AI (OCAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00159784 $ 0.00159784 $ 0.00159784 24-satna najniža cijena $ 0.00190231 $ 0.00190231 $ 0.00190231 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00159784$ 0.00159784 $ 0.00159784 24-satna najviša cijena $ 0.00190231$ 0.00190231 $ 0.00190231 Najviša cijena ikada $ 0.082139$ 0.082139 $ 0.082139 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.72% Promjena cijene (1D) -2.69% Promjena cijene (7D) -7.18% Promjena cijene (7D) -7.18%

Onchain AI (OCAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00183574. Tijekom protekla 24 sata, OCAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00159784 i najviše cijene $ 0.00190231, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCAI je $ 0.082139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCAI se promijenio za -1.72% u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i -7.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onchain AI (OCAI)

Tržišna kapitalizacija $ 165.22K$ 165.22K $ 165.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 183.57K$ 183.57K $ 183.57K Količina u optjecaju 90.00M 90.00M 90.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onchain AI je $ 165.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCAI je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.57K.