Onboarding Cijena danas

Trenutačna cijena Onboarding (ONBOARDING) danas je $ 0.00000551, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONBOARDING u USD je $ 0.00000551 po ONBOARDING.

Onboarding trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,474.93, s količinom u optjecaju od 992.87M ONBOARDING. Tijekom posljednja 24 sata, ONBOARDING trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00166146, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000536.

U kratkoročnim performansama, ONBOARDING se kretao -- u posljednjem satu i -10.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Onboarding (ONBOARDING)

Tržišna kapitalizacija $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K Količina u optjecaju 992.87M 992.87M 992.87M Ukupna količina 992,865,266.197334 992,865,266.197334 992,865,266.197334

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onboarding je $ 5.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONBOARDING je 992.87M, s ukupnom količinom od 992865266.197334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.47K.