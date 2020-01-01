Omochi the Frog (OMOCHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Omochi the Frog (OMOCHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Omochi the Frog (OMOCHI) Informacije Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain. Službena web stranica: https://omochierc.com/ Kupi OMOCHI odmah!

Omochi the Frog (OMOCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Omochi the Frog (OMOCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.08K $ 55.08K $ 55.08K Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.08K $ 55.08K $ 55.08K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Omochi the Frog (OMOCHI)

Omochi the Frog (OMOCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Omochi the Frog (OMOCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMOCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMOCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMOCHI tokena, istražite OMOCHI cijenu tokena uživo!

