Omochi the Frog Logotip

Omochi the Frog Cijena (OMOCHI)

Neuvršten

1 OMOCHI u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Omochi the Frog (OMOCHI)
Omochi the Frog (OMOCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.15%

-4.78%

-4.78%

Omochi the Frog (OMOCHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMOCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMOCHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMOCHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omochi the Frog (OMOCHI)

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

--
----

$ 55.08K
$ 55.08K$ 55.08K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omochi the Frog je $ 55.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMOCHI je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.08K.

Omochi the Frog (OMOCHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Omochi the Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Omochi the Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Omochi the Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Omochi the Frog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.15%
30 dana$ 0+4.19%
60 dana$ 0+27.04%
90 dana$ 0--

Što je Omochi the Frog (OMOCHI)

Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Omochi the Frog (OMOCHI)

Službena web-stranica

Omochi the Frog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Omochi the Frog (OMOCHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Omochi the Frog (OMOCHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Omochi the Frog.

Provjerite Omochi the Frog predviđanje cijene sada!

OMOCHI u lokalnim valutama

Omochi the Frog (OMOCHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Omochi the Frog (OMOCHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMOCHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Omochi the Frog (OMOCHI)

Koliko Omochi the Frog (OMOCHI) vrijedi danas?
Cijena OMOCHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMOCHI u USD?
Trenutačna cijena OMOCHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Omochi the Frog?
Tržišna kapitalizacija za OMOCHI je $ 55.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMOCHI?
Količina u optjecaju za OMOCHI je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMOCHI?
OMOCHI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMOCHI?
OMOCHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMOCHI?
24-satni obujam trgovanja za OMOCHI je -- USD.
Hoće li OMOCHI još narasti ove godine?
OMOCHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMOCHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.