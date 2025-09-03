Omochi the Frog (OMOCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) -4.78% Promjena cijene (7D) -4.78%

Omochi the Frog (OMOCHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMOCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMOCHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMOCHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omochi the Frog (OMOCHI)

Tržišna kapitalizacija $ 55.08K$ 55.08K $ 55.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.08K$ 55.08K $ 55.08K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omochi the Frog je $ 55.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMOCHI je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.08K.