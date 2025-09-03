OmniTensor (OMNIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00232157$ 0.00232157 $ 0.00232157 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.31% Promjena cijene (7D) -9.31%

OmniTensor (OMNIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMNITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNIT je $ 0.00232157, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OmniTensor (OMNIT)

Tržišna kapitalizacija $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.12K$ 44.12K $ 44.12K Količina u optjecaju 397.52M 397.52M 397.52M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OmniTensor je $ 17.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMNIT je 397.52M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.12K.