OmniTensor Cijena (OMNIT)

OmniTensor (OMNIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMNITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNIT je $ 0.00232157, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija OmniTensor je $ 17.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMNIT je 397.52M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.12K.

OmniTensor (OMNIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OmniTensor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OmniTensor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OmniTensor u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OmniTensor u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+0.89%
60 dana$ 0+40.05%
90 dana$ 0--

Što je OmniTensor (OMNIT)

OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OmniTensor (OMNIT)

Koliko OmniTensor (OMNIT) vrijedi danas?
Cijena OMNIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMNIT u USD?
Trenutačna cijena OMNIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OmniTensor?
Tržišna kapitalizacija za OMNIT je $ 17.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMNIT?
Količina u optjecaju za OMNIT je 397.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMNIT?
OMNIT je postigao ATH cijenu od 0.00232157 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMNIT?
OMNIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMNIT?
24-satni obujam trgovanja za OMNIT je -- USD.
Hoće li OMNIT još narasti ove godine?
OMNIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMNIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OmniTensor (OMNIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

