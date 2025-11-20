Omnipair Cijena danas

Trenutačna cijena Omnipair (OMFG) danas je $ 0.47259, s promjenom od 3.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OMFG u USD je $ 0.47259 po OMFG.

Omnipair trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,594,531, s količinom u optjecaju od 12.00M OMFG. Tijekom posljednja 24 sata, OMFG trgovao je između $ 0.423593 (niska) i $ 0.47637 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.86, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.335642.

U kratkoročnim performansama, OMFG se kretao +1.42% u posljednjem satu i -28.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Omnipair (OMFG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M Količina u optjecaju 12.00M 12.00M 12.00M Ukupna količina 11,999,977.523784 11,999,977.523784 11,999,977.523784

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omnipair je $ 5.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMFG je 12.00M, s ukupnom količinom od 11999977.523784. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.59M.