OmniMinds (OMNIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00103322$ 0.00103322 $ 0.00103322 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.18% Promjena cijene (1D) -23.99% Promjena cijene (7D) -93.35% Promjena cijene (7D) -93.35%

OmniMinds (OMNIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMNIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMNIS je $ 0.00103322, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMNIS se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -23.99% u posljednjih 24 sata i -93.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OmniMinds (OMNIS)

Tržišna kapitalizacija $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,784,967.597608 999,784,967.597608 999,784,967.597608

Trenutačna tržišna kapitalizacija OmniMinds je $ 18.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMNIS je 999.78M, s ukupnom količinom od 999784967.597608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.76K.