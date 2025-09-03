OmniAgent (OMAGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00282762$ 0.00282762 $ 0.00282762 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -3.48% Promjena cijene (7D) -3.48%

OmniAgent (OMAGENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OMAGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMAGENT je $ 0.00282762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMAGENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OmniAgent (OMAGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OmniAgent je $ 55.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMAGENT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.93K.