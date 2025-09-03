Više o OCP

OCP Informacije o cijeni

OCP Službena web stranica

OCP Tokenomija

OCP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Omni Consumer Protocol Logotip

Omni Consumer Protocol Cijena (OCP)

Neuvršten

1 OCP u USD cijena uživo:

$0.00381282
$0.00381282$0.00381282
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Omni Consumer Protocol (OCP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:53 (UTC+8)

Omni Consumer Protocol (OCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00377015
$ 0.00377015$ 0.00377015
24-satna najniža cijena
$ 0.00383555
$ 0.00383555$ 0.00383555
24-satna najviša cijena

$ 0.00377015
$ 0.00377015$ 0.00377015

$ 0.00383555
$ 0.00383555$ 0.00383555

$ 0.162663
$ 0.162663$ 0.162663

$ 0.00357514
$ 0.00357514$ 0.00357514

+0.26%

+0.77%

-0.02%

-0.02%

Omni Consumer Protocol (OCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00381282. Tijekom protekla 24 sata, OCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00377015 i najviše cijene $ 0.00383555, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCP je $ 0.162663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00357514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCP se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omni Consumer Protocol (OCP)

$ 45.38K
$ 45.38K$ 45.38K

--
----

$ 381.28K
$ 381.28K$ 381.28K

11.90M
11.90M 11.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omni Consumer Protocol je $ 45.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCP je 11.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.28K.

Omni Consumer Protocol (OCP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Omni Consumer Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Omni Consumer Protocol u USD iznosila je $ -0.0000010428.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Omni Consumer Protocol u USD iznosila je $ +0.0000830108.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Omni Consumer Protocol u USD iznosila je $ +0.000063440707904164.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.77%
30 dana$ -0.0000010428-0.02%
60 dana$ +0.0000830108+2.18%
90 dana$ +0.000063440707904164+1.69%

Što je Omni Consumer Protocol (OCP)

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Omni Consumer Protocol (OCP)

Službena web-stranica

Omni Consumer Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Omni Consumer Protocol (OCP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Omni Consumer Protocol (OCP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Omni Consumer Protocol.

Provjerite Omni Consumer Protocol predviđanje cijene sada!

OCP u lokalnim valutama

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Omni Consumer Protocol (OCP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Omni Consumer Protocol (OCP)

Koliko Omni Consumer Protocol (OCP) vrijedi danas?
Cijena OCP uživo u USD je 0.00381282 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCP u USD?
Trenutačna cijena OCP u USD je $ 0.00381282. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Omni Consumer Protocol?
Tržišna kapitalizacija za OCP je $ 45.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCP?
Količina u optjecaju za OCP je 11.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCP?
OCP je postigao ATH cijenu od 0.162663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCP?
OCP je vidio ATL cijenu od 0.00357514 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCP?
24-satni obujam trgovanja za OCP je -- USD.
Hoće li OCP još narasti ove godine?
OCP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:53 (UTC+8)

Omni Consumer Protocol (OCP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.