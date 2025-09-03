Omni Consumer Protocol (OCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00377015 $ 0.00377015 $ 0.00377015 24-satna najniža cijena $ 0.00383555 $ 0.00383555 $ 0.00383555 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00377015$ 0.00377015 $ 0.00377015 24-satna najviša cijena $ 0.00383555$ 0.00383555 $ 0.00383555 Najviša cijena ikada $ 0.162663$ 0.162663 $ 0.162663 Najniža cijena $ 0.00357514$ 0.00357514 $ 0.00357514 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) +0.77% Promjena cijene (7D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.02%

Omni Consumer Protocol (OCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00381282. Tijekom protekla 24 sata, OCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00377015 i najviše cijene $ 0.00383555, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCP je $ 0.162663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00357514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCP se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omni Consumer Protocol (OCP)

Tržišna kapitalizacija $ 45.38K$ 45.38K $ 45.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 381.28K$ 381.28K $ 381.28K Količina u optjecaju 11.90M 11.90M 11.90M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omni Consumer Protocol je $ 45.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCP je 11.90M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.28K.