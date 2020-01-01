OMEGA (OMEGA) Tokenomika

OMEGA (OMEGA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OMEGA (OMEGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
OMEGA (OMEGA) Informacije

OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join.

OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

https://ape.express/explore/0xa3d57f48a2e1ecf6cd7140904b6fbf7b6a37063f

OMEGA (OMEGA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OMEGA (OMEGA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 150.96K
$ 150.96K$ 150.96K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 150.96K
$ 150.96K$ 150.96K
Povijesni maksimum:
$ 0.00487617
$ 0.00487617$ 0.00487617
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00015085
$ 0.00015085$ 0.00015085

OMEGA (OMEGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OMEGA (OMEGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OMEGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OMEGA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OMEGA tokena, istražite OMEGA cijenu tokena uživo!

OMEGA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OMEGA? Naša OMEGA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.