OMEGA Labs (SN24) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.489741 $ 0.489741 $ 0.489741 24-satna najniža cijena $ 0.51306 $ 0.51306 $ 0.51306 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.489741$ 0.489741 $ 0.489741 24-satna najviša cijena $ 0.51306$ 0.51306 $ 0.51306 Najviša cijena ikada $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Najniža cijena $ 0.472582$ 0.472582 $ 0.472582 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) +0.43% Promjena cijene (7D) -8.69% Promjena cijene (7D) -8.69%

OMEGA Labs (SN24) cijena u stvarnom vremenu je $0.507579. Tijekom protekla 24 sata, SN24trgovalo je između najniže cijene $ 0.489741 i najviše cijene $ 0.51306, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN24 je $ 1.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.472582.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN24 se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i -8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OMEGA Labs (SN24)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 2.44M 2.44M 2.44M Ukupna količina 2,443,919.610427942 2,443,919.610427942 2,443,919.610427942

Trenutačna tržišna kapitalizacija OMEGA Labs je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN24 je 2.44M, s ukupnom količinom od 2443919.610427942. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.