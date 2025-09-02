OMEGA (OMEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00014667 24-satna najviša cijena $ 0.00015683 Najviša cijena ikada $ 0.00487617 Najniža cijena $ 0.00013719 Promjena cijene (1H) -2.77% Promjena cijene (1D) -2.90% Promjena cijene (7D) -5.43%

OMEGA (OMEGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00014992. Tijekom protekla 24 sata, OMEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00014667 i najviše cijene $ 0.00015683, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMEGA je $ 0.00487617, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00013719.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMEGA se promijenio za -2.77% u posljednjih sat vremena, -2.90% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OMEGA (OMEGA)

Tržišna kapitalizacija $ 149.92K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 149.92K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OMEGA je $ 149.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMEGA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 149.92K.