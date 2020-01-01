OliXRP (OLX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OliXRP (OLX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OliXRP (OLX) Informacije OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype. Službena web stranica: https://whop.com/crypto-oli-club/ Kupi OLX odmah!

OliXRP (OLX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OliXRP (OLX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 71.50K $ 71.50K $ 71.50K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 121.18K $ 121.18K $ 121.18K Povijesni maksimum: $ 0.061488 $ 0.061488 $ 0.061488 Povijesni minimum: $ 0.00723126 $ 0.00723126 $ 0.00723126 Trenutna cijena: $ 0.01213033 $ 0.01213033 $ 0.01213033 Saznajte više o cijeni OliXRP (OLX)

OliXRP (OLX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OliXRP (OLX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OLX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OLX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OLX tokena, istražite OLX cijenu tokena uživo!

OLX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OLX? Naša OLX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OLX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!