OliXRP (OLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00778216 24-satna najviša cijena $ 0.00805026 Najviša cijena ikada $ 0.061488 Najniža cijena $ 0.00723126 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) +1.79%

OliXRP (OLX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00797977. Tijekom protekla 24 sata, OLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00778216 i najviše cijene $ 0.00805026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLX je $ 0.061488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00723126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OliXRP (OLX)

Tržišna kapitalizacija $ 47.08K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.80K Količina u optjecaju 5.90M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OliXRP je $ 47.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLX je 5.90M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.80K.