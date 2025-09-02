Više o OLX

OliXRP Logotip

OliXRP Cijena (OLX)

Neuvršten

1 OLX u USD cijena uživo:

$0.00797977
$0.00797977$0.00797977
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena OliXRP (OLX)
OliXRP (OLX) Informacije o cijeni (USD)

OliXRP (OLX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00797977. Tijekom protekla 24 sata, OLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00778216 i najviše cijene $ 0.00805026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLX je $ 0.061488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00723126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +1.79% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu OliXRP (OLX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija OliXRP je $ 47.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLX je 5.90M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.80K.

OliXRP (OLX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OliXRP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OliXRP u USD iznosila je $ -0.0065565117.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OliXRP u USD iznosila je $ -0.0063656261.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OliXRP u USD iznosila je $ -0.0281824768683875.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.16%
30 dana$ -0.0065565117-82.16%
60 dana$ -0.0063656261-79.77%
90 dana$ -0.0281824768683875-77.93%

Što je OliXRP (OLX)

OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype.

Resurs OliXRP (OLX)

OliXRP Predviđanje cijene (USD)

OliXRP (OLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OliXRP (OLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OliXRP (OLX)

Koliko OliXRP (OLX) vrijedi danas?
Cijena OLX uživo u USD je 0.00797977 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OLX u USD?
Trenutačna cijena OLX u USD je $ 0.00797977. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OliXRP?
Tržišna kapitalizacija za OLX je $ 47.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OLX?
Količina u optjecaju za OLX je 5.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OLX?
OLX je postigao ATH cijenu od 0.061488 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OLX?
OLX je vidio ATL cijenu od 0.00723126 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OLX?
24-satni obujam trgovanja za OLX je -- USD.
Hoće li OLX još narasti ove godine?
OLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
