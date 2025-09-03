Olive Cash (OLIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) +13.24% Promjena cijene (7D) +13.24%

Olive Cash (OLIVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OLIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLIVE je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLIVE se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +13.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Olive Cash (OLIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.63K$ 43.63K $ 43.63K Količina u optjecaju 51.60M 51.60M 51.60M Ukupna količina 52,129,915.36933425 52,129,915.36933425 52,129,915.36933425

Trenutačna tržišna kapitalizacija Olive Cash je $ 43.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLIVE je 51.60M, s ukupnom količinom od 52129915.36933425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.63K.