Olive Cash Logotip

Olive Cash Cijena (OLIVE)

Neuvršten

1 OLIVE u USD cijena uživo:

$0.00083693
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Olive Cash (OLIVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:33:38 (UTC+8)

Olive Cash (OLIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.6
$ 0
-0.08%

+0.33%

+13.24%

+13.24%

Olive Cash (OLIVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OLIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLIVE je $ 1.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLIVE se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +13.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Olive Cash (OLIVE)

$ 43.19K
--
$ 43.63K
51.60M
52,129,915.36933425
Trenutačna tržišna kapitalizacija Olive Cash je $ 43.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLIVE je 51.60M, s ukupnom količinom od 52129915.36933425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.63K.

Olive Cash (OLIVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Olive Cash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Olive Cash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Olive Cash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Olive Cash u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.33%
30 dana$ 0+13.08%
60 dana$ 0+21.11%
90 dana$ 0--

Što je Olive Cash (OLIVE)

OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Olive Cash (OLIVE)

Službena web-stranica

Olive Cash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Olive Cash (OLIVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Olive Cash (OLIVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Olive Cash.

Provjerite Olive Cash predviđanje cijene sada!

OLIVE u lokalnim valutama

Olive Cash (OLIVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Olive Cash (OLIVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OLIVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Olive Cash (OLIVE)

Koliko Olive Cash (OLIVE) vrijedi danas?
Cijena OLIVE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OLIVE u USD?
Trenutačna cijena OLIVE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Olive Cash?
Tržišna kapitalizacija za OLIVE je $ 43.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OLIVE?
Količina u optjecaju za OLIVE je 51.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OLIVE?
OLIVE je postigao ATH cijenu od 1.6 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OLIVE?
OLIVE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OLIVE?
24-satni obujam trgovanja za OLIVE je -- USD.
Hoće li OLIVE još narasti ove godine?
OLIVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OLIVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Olive Cash (OLIVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

