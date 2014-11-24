Okcash (OK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Okcash (OK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Okcash (OK) Informacije OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Službena web stranica: https://okcash.org/ Bijela knjiga: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper Kupi OK odmah!

Okcash (OK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Okcash (OK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 335.83K $ 335.83K $ 335.83K Ukupna količina: $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Količina u optjecaju: $ 89.37M $ 89.37M $ 89.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 394.56K $ 394.56K $ 394.56K Povijesni maksimum: $ 0.7685 $ 0.7685 $ 0.7685 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0037577 $ 0.0037577 $ 0.0037577 Saznajte više o cijeni Okcash (OK)

Okcash (OK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Okcash (OK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OK tokena, istražite OK cijenu tokena uživo!

