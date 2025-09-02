Okcash (OK) Informacije o cijeni (USD)

Okcash (OK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037577. Tijekom protekla 24 sata, OKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OK je $ 0.7685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -13.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Okcash (OK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Okcash je $ 335.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OK je 89.37M, s ukupnom količinom od 105000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 394.56K.