Otkrijte ključne uvide u okbet (OK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

okbet (OK) Informacije

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

Službena web stranica:
https://tryokbet.com/
Bijela knjiga:
https://docs.tryokbet.com/introduction

okbet (OK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za okbet (OK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.93M
$ 1.93M
Ukupna količina:
$ 999.91M
$ 999.91M
Količina u optjecaju:
$ 999.91M
$ 999.91M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.93M
$ 1.93M
Povijesni maksimum:
$ 0.00405285
$ 0.00405285
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00192941
$ 0.00192941

okbet (OK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike okbet (OK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OK tokena, istražite OK cijenu tokena uživo!

OK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OK? Naša OK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

