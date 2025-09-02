okbet (OK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00118888 24-satna najviša cijena $ 0.00186362 Najviša cijena ikada $ 0.00405285 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.19% Promjena cijene (1D) +54.45% Promjena cijene (7D) +133.23%

okbet (OK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00191129. Tijekom protekla 24 sata, OKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118888 i najviše cijene $ 0.00186362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OK je $ 0.00405285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OK se promijenio za +3.19% u posljednjih sat vremena, +54.45% u posljednjih 24 sata i +133.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu okbet (OK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,911,526.933153 999,911,526.933153 999,911,526.933153

Trenutačna tržišna kapitalizacija okbet je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OK je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911526.933153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.