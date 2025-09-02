Više o OK

okbet Cijena (OK)

1 OK u USD cijena uživo:

$0.00181482
$0.00181482
+46.60%1D
Grafikon aktualnih cijena okbet (OK)
okbet (OK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00118888
$ 0.00118888
24-satna najniža cijena
$ 0.00186362
$ 0.00186362
24-satna najviša cijena

$ 0.00118888
$ 0.00118888

$ 0.00186362
$ 0.00186362

$ 0.00405285
$ 0.00405285

$ 0
$ 0

+3.19%

+54.45%

+133.23%

+133.23%

okbet (OK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00191129. Tijekom protekla 24 sata, OKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118888 i najviše cijene $ 0.00186362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OK je $ 0.00405285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OK se promijenio za +3.19% u posljednjih sat vremena, +54.45% u posljednjih 24 sata i +133.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu okbet (OK)

$ 1.81M
$ 1.81M

--
--

$ 1.81M
$ 1.81M

999.91M
999.91M

999,911,526.933153
999,911,526.933153

Trenutačna tržišna kapitalizacija okbet je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OK je 999.91M, s ukupnom količinom od 999911526.933153. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.

okbet (OK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz okbet u USD iznosila je $ +0.00067384.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz okbet u USD iznosila je $ +0.0290390447.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz okbet u USD iznosila je $ +0.0189052737.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz okbet u USD iznosila je $ +0.00182538369203271062.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00067384+54.45%
30 dana$ +0.0290390447+1,519.34%
60 dana$ +0.0189052737+989.14%
90 dana$ +0.00182538369203271062+2,124.85%

Što je okbet (OK)

ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

okbet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će okbet (OK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših okbet (OK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za okbet.

Provjerite okbet predviđanje cijene sada!

OK u lokalnim valutama

okbet (OK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike okbet (OK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o okbet (OK)

Koliko okbet (OK) vrijedi danas?
Cijena OK uživo u USD je 0.00191129 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OK u USD?
Trenutačna cijena OK u USD je $ 0.00191129. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija okbet?
Tržišna kapitalizacija za OK je $ 1.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OK?
Količina u optjecaju za OK je 999.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OK?
OK je postigao ATH cijenu od 0.00405285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OK?
OK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OK?
24-satni obujam trgovanja za OK je -- USD.
Hoće li OK još narasti ove godine?
OK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.