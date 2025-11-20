OKBDOGE Cijena danas

Trenutačna cijena OKBDOGE (OKBDOGE) danas je --, s promjenom od 2.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OKBDOGE u USD je -- po OKBDOGE.

OKBDOGE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,255, s količinom u optjecaju od 210.00B OKBDOGE. Tijekom posljednja 24 sata, OKBDOGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0000013, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, OKBDOGE se kretao -- u posljednjem satu i -19.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OKBDOGE (OKBDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 28.26K$ 28.26K $ 28.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.26K$ 28.26K $ 28.26K Količina u optjecaju 210.00B 210.00B 210.00B Ukupna količina 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OKBDOGE je $ 28.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKBDOGE je 210.00B, s ukupnom količinom od 210000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.26K.