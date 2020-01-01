Oink (OINK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oink (OINK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oink (OINK) Informacije Oink is pioneering the world's first Agentic Social Layer, an innovative application of agentic social graphs that redefines how people engage with fictional universes. These AI Agents aren't just part of the story—they are the story, evolving dynamically and interacting with the community in real time. By combining AI-powered social interactions with traditional storytelling methods like animated videos and short-form content, Oink creates a living, evolving world where characters develop, relationships shift, and the narrative unfolds organically. Službena web stranica: https://www.oinkcoinsol.com

Oink (OINK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oink (OINK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Ukupna količina: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B Količina u optjecaju: $ 42.05B $ 42.05B $ 42.05B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Oink (OINK)

Oink (OINK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oink (OINK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OINK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OINK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OINK tokena, istražite OINK cijenu tokena uživo!

