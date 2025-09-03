Oink (OINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) +0.67% Promjena cijene (7D) +0.67%

Oink (OINK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OINK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OINK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i +0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oink (OINK)

Tržišna kapitalizacija $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.18K$ 25.18K $ 25.18K Količina u optjecaju 42.05B 42.05B 42.05B Ukupna količina 69,400,880,964.50804 69,400,880,964.50804 69,400,880,964.50804

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oink je $ 15.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OINK je 42.05B, s ukupnom količinom od 69400880964.50804. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.18K.