Oia Oia Cat Logotip

Oia Oia Cat Cijena (OIACAT)

Neuvršten

1 OIACAT u USD cijena uživo:

--
----
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Oia Oia Cat (OIACAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:14:50 (UTC+8)

Oia Oia Cat (OIACAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000674
$ 0.00000674$ 0.00000674
24-satna najniža cijena
$ 0.00000686
$ 0.00000686$ 0.00000686
24-satna najviša cijena

$ 0.00000674
$ 0.00000674$ 0.00000674

$ 0.00000686
$ 0.00000686$ 0.00000686

$ 0.00034991
$ 0.00034991$ 0.00034991

$ 0.00000477
$ 0.00000477$ 0.00000477

--

+0.25%

+4.41%

+4.41%

Oia Oia Cat (OIACAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000686. Tijekom protekla 24 sata, OIACATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000674 i najviše cijene $ 0.00000686, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OIACAT je $ 0.00034991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000477.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OIACAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i +4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oia Oia Cat (OIACAT)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

998.88M
998.88M 998.88M

998,876,068.319307
998,876,068.319307 998,876,068.319307

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oia Oia Cat je $ 6.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OIACAT je 998.88M, s ukupnom količinom od 998876068.319307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.86K.

Oia Oia Cat (OIACAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Oia Oia Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Oia Oia Cat u USD iznosila je $ +0.0000003156.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Oia Oia Cat u USD iznosila je $ +0.0000014701.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Oia Oia Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.25%
30 dana$ +0.0000003156+4.60%
60 dana$ +0.0000014701+21.43%
90 dana$ 0--

Što je Oia Oia Cat (OIACAT)

Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.

Resurs Oia Oia Cat (OIACAT)

Službena web-stranica

Oia Oia Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Oia Oia Cat (OIACAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Oia Oia Cat (OIACAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Oia Oia Cat.

Provjerite Oia Oia Cat predviđanje cijene sada!

OIACAT u lokalnim valutama

Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Oia Oia Cat (OIACAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OIACAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oia Oia Cat (OIACAT)

Koliko Oia Oia Cat (OIACAT) vrijedi danas?
Cijena OIACAT uživo u USD je 0.00000686 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OIACAT u USD?
Trenutačna cijena OIACAT u USD je $ 0.00000686. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Oia Oia Cat?
Tržišna kapitalizacija za OIACAT je $ 6.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OIACAT?
Količina u optjecaju za OIACAT je 998.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OIACAT?
OIACAT je postigao ATH cijenu od 0.00034991 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OIACAT?
OIACAT je vidio ATL cijenu od 0.00000477 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OIACAT?
24-satni obujam trgovanja za OIACAT je -- USD.
Hoće li OIACAT još narasti ove godine?
OIACAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OIACAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
