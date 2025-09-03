Oia Oia Cat (OIACAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000674 $ 0.00000674 $ 0.00000674 24-satna najniža cijena $ 0.00000686 $ 0.00000686 $ 0.00000686 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000674$ 0.00000674 $ 0.00000674 24-satna najviša cijena $ 0.00000686$ 0.00000686 $ 0.00000686 Najviša cijena ikada $ 0.00034991$ 0.00034991 $ 0.00034991 Najniža cijena $ 0.00000477$ 0.00000477 $ 0.00000477 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) +4.41% Promjena cijene (7D) +4.41%

Oia Oia Cat (OIACAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000686. Tijekom protekla 24 sata, OIACATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000674 i najviše cijene $ 0.00000686, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OIACAT je $ 0.00034991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000477.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OIACAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i +4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oia Oia Cat (OIACAT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Količina u optjecaju 998.88M 998.88M 998.88M Ukupna količina 998,876,068.319307 998,876,068.319307 998,876,068.319307

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oia Oia Cat je $ 6.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OIACAT je 998.88M, s ukupnom količinom od 998876068.319307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.86K.