OHO Blockchain (OHO) Informacije OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Službena web stranica: https://www.oho.ai Kupi OHO odmah!

OHO Blockchain (OHO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OHO Blockchain (OHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.20M $ 29.20M $ 29.20M Ukupna količina: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Količina u optjecaju: $ 24.14B $ 24.14B $ 24.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.41M $ 54.41M $ 54.41M Povijesni maksimum: $ 0.05413 $ 0.05413 $ 0.05413 Povijesni minimum: $ 0.00038451 $ 0.00038451 $ 0.00038451 Trenutna cijena: $ 0.00120718 $ 0.00120718 $ 0.00120718 Saznajte više o cijeni OHO Blockchain (OHO)

OHO Blockchain (OHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OHO Blockchain (OHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OHO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OHO tokena, istražite OHO cijenu tokena uživo!

