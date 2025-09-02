OHO Blockchain (OHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00118099 24-satna najviša cijena $ 0.00121602 Najviša cijena ikada $ 0.05413 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.65% Promjena cijene (7D) -0.06%

OHO Blockchain (OHO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00121158. Tijekom protekla 24 sata, OHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118099 i najviše cijene $ 0.00121602, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OHO je $ 0.05413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OHO se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OHO Blockchain (OHO)

Tržišna kapitalizacija $ 29.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.50M Količina u optjecaju 24.14B Ukupna količina 45,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OHO Blockchain je $ 29.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OHO je 24.14B, s ukupnom količinom od 45000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.50M.