Oggy Inu Logotip

Oggy Inu Cijena (OGGY)

Neuvršten

1 OGGY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Oggy Inu (OGGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:57:08 (UTC+8)

Oggy Inu (OGGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-0.26%

+1.43%

+1.43%

Oggy Inu (OGGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OGGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGGY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oggy Inu (OGGY)

$ 198.56K
$ 198.56K$ 198.56K

--
----

$ 198.56K
$ 198.56K$ 198.56K

114,251.65T
114,251.65T 114,251.65T

1.1425164761581e+17
1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oggy Inu je $ 198.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OGGY je 114,251.65T, s ukupnom količinom od 1.1425164761581e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.56K.

Oggy Inu (OGGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Oggy Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Oggy Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Oggy Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Oggy Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.26%
30 dana$ 0+3.90%
60 dana$ 0+2.45%
90 dana$ 0--

Što je Oggy Inu (OGGY)

What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Oggy Inu (OGGY)

Službena web-stranica

Oggy Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Oggy Inu (OGGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Oggy Inu (OGGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Oggy Inu.

Provjerite Oggy Inu predviđanje cijene sada!

OGGY u lokalnim valutama

Oggy Inu (OGGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Oggy Inu (OGGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OGGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oggy Inu (OGGY)

Koliko Oggy Inu (OGGY) vrijedi danas?
Cijena OGGY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OGGY u USD?
Trenutačna cijena OGGY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Oggy Inu?
Tržišna kapitalizacija za OGGY je $ 198.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OGGY?
Količina u optjecaju za OGGY je 114,251.65T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OGGY?
OGGY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OGGY?
OGGY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OGGY?
24-satni obujam trgovanja za OGGY je -- USD.
Hoće li OGGY još narasti ove godine?
OGGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OGGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:57:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.