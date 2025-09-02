Oggy Inu (OGGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) +1.43% Promjena cijene (7D) +1.43%

Oggy Inu (OGGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OGGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGGY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGGY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oggy Inu (OGGY)

Tržišna kapitalizacija $ 198.56K$ 198.56K $ 198.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 198.56K$ 198.56K $ 198.56K Količina u optjecaju 114,251.65T 114,251.65T 114,251.65T Ukupna količina 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17 1.1425164761581e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oggy Inu je $ 198.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OGGY je 114,251.65T, s ukupnom količinom od 1.1425164761581e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.56K.