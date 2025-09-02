OG SMINEM (OGSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) +1.60% Promjena cijene (7D) -5.84% Promjena cijene (7D) -5.84%

OG SMINEM (OGSM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OGSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGSM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGSM se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OG SMINEM (OGSM)

Tržišna kapitalizacija $ 700.10K$ 700.10K $ 700.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 700.10K$ 700.10K $ 700.10K Količina u optjecaju 100.00T 100.00T 100.00T Ukupna količina 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OG SMINEM je $ 700.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OGSM je 100.00T, s ukupnom količinom od 100000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.10K.