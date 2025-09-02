Više o OGSM

OG SMINEM Logotip

OG SMINEM Cijena (OGSM)

Neuvršten

1 OGSM u USD cijena uživo:

--
----
+1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OG SMINEM (OGSM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:17:15 (UTC+8)

OG SMINEM (OGSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

+1.60%

-5.84%

-5.84%

OG SMINEM (OGSM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OGSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGSM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGSM se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +1.60% u posljednjih 24 sata i -5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OG SMINEM (OGSM)

$ 700.10K
$ 700.10K$ 700.10K

--
----

$ 700.10K
$ 700.10K$ 700.10K

100.00T
100.00T 100.00T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OG SMINEM je $ 700.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OGSM je 100.00T, s ukupnom količinom od 100000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.10K.

OG SMINEM (OGSM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OG SMINEM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OG SMINEM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OG SMINEM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OG SMINEM u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.60%
30 dana$ 0-8.28%
60 dana$ 0+44.15%
90 dana$ 0--

Što je OG SMINEM (OGSM)

Road map: positive feedback loop = we give Roman 1% from each swap - by doing so we are promising +10 luck to the trader, global peace, prosperity and love. ‍ Tokenomics = 100,000,000,000,000 hard cap, 95% of the tokens are locked in the lp, 5% airdropped to holders of MSMN & The Sminem Collection LET'S SEE WHERE IT WILL TAKE US

OG SMINEM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OG SMINEM (OGSM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OG SMINEM (OGSM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OG SMINEM.

Provjerite OG SMINEM predviđanje cijene sada!

OGSM u lokalnim valutama

OG SMINEM (OGSM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OG SMINEM (OGSM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OGSM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OG SMINEM (OGSM)

Koliko OG SMINEM (OGSM) vrijedi danas?
Cijena OGSM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OGSM u USD?
Trenutačna cijena OGSM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OG SMINEM?
Tržišna kapitalizacija za OGSM je $ 700.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OGSM?
Količina u optjecaju za OGSM je 100.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OGSM?
OGSM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OGSM?
OGSM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OGSM?
24-satni obujam trgovanja za OGSM je -- USD.
Hoće li OGSM još narasti ove godine?
OGSM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OGSM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.