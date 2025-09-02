OG Peanut (PEANUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02235476$ 0.02235476 $ 0.02235476 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.25% Promjena cijene (1D) -0.10% Promjena cijene (7D) +5.59% Promjena cijene (7D) +5.59%

OG Peanut (PEANUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEANUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEANUT je $ 0.02235476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEANUT se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OG Peanut (PEANUT)

Tržišna kapitalizacija $ 408.35K$ 408.35K $ 408.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.35K$ 408.35K $ 408.35K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,403.818816 999,881,403.818816 999,881,403.818816

Trenutačna tržišna kapitalizacija OG Peanut je $ 408.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEANUT je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881403.818816. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.35K.