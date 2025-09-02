Više o PEANUT

OG Peanut Cijena (PEANUT)

Neuvršten

1 PEANUT u USD cijena uživo:

$0.00040554
$0.00040554$0.00040554
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena OG Peanut (PEANUT)
OG Peanut (PEANUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02235476
$ 0.02235476$ 0.02235476

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-0.10%

+5.59%

+5.59%

OG Peanut (PEANUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEANUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEANUT je $ 0.02235476, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEANUT se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +5.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OG Peanut (PEANUT)

$ 408.35K
$ 408.35K$ 408.35K

--
----

$ 408.35K
$ 408.35K$ 408.35K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,403.818816
999,881,403.818816 999,881,403.818816

Trenutačna tržišna kapitalizacija OG Peanut je $ 408.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEANUT je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881403.818816. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.35K.

OG Peanut (PEANUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OG Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OG Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OG Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OG Peanut u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.10%
30 dana$ 0-15.03%
60 dana$ 0-8.74%
90 dana$ 0--

Što je OG Peanut (PEANUT)

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OG Peanut (PEANUT)

Službena web-stranica

OG Peanut Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OG Peanut (PEANUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OG Peanut (PEANUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OG Peanut.

Provjerite OG Peanut predviđanje cijene sada!

PEANUT u lokalnim valutama

OG Peanut (PEANUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OG Peanut (PEANUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEANUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OG Peanut (PEANUT)

Koliko OG Peanut (PEANUT) vrijedi danas?
Cijena PEANUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEANUT u USD?
Trenutačna cijena PEANUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OG Peanut?
Tržišna kapitalizacija za PEANUT je $ 408.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEANUT?
Količina u optjecaju za PEANUT je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEANUT?
PEANUT je postigao ATH cijenu od 0.02235476 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEANUT?
PEANUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEANUT?
24-satni obujam trgovanja za PEANUT je -- USD.
Hoće li PEANUT još narasti ove godine?
PEANUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEANUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OG Peanut (PEANUT) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.