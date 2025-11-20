Official PPshow Cijena danas

Trenutačna cijena Official PPshow (PP) danas je $ 0.00841096, s promjenom od 2.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PP u USD je $ 0.00841096 po PP.

Official PPshow trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,255,001, s količinom u optjecaju od 501.97M PP. Tijekom posljednja 24 sata, PP trgovao je između $ 0.00726583 (niska) i $ 0.00988289 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01444103, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00122364.

U kratkoročnim performansama, PP se kretao -3.68% u posljednjem satu i +140.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Official PPshow (PP)

Tržišna kapitalizacija $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Količina u optjecaju 501.97M 501.97M 501.97M Ukupna količina 785,204,208.8327 785,204,208.8327 785,204,208.8327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Official PPshow je $ 4.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PP je 501.97M, s ukupnom količinom od 785204208.8327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66M.