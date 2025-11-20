Official DogeWLFI Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) danas je --, s promjenom od 1.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGEWLFI u USD je -- po DOGEWLFI.

Official DogeWLFI Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,567.53, s količinom u optjecaju od 998.77M DOGEWLFI. Tijekom posljednja 24 sata, DOGEWLFI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0011025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGEWLFI se kretao -0.24% u posljednjem satu i -15.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Tržišna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K Količina u optjecaju 998.77M 998.77M 998.77M Ukupna količina 998,774,827.991339 998,774,827.991339 998,774,827.991339

Trenutačna tržišna kapitalizacija Official DogeWLFI Coin je $ 10.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOGEWLFI je 998.77M, s ukupnom količinom od 998774827.991339. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.57K.