Official Crypto Nostra (OCN) Informacije The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Službena web stranica: http://www.officialcryptonostra.com/ Bijela knjiga: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Kupi OCN odmah!

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Official Crypto Nostra (OCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.36M Ukupna količina: $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 2.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.36M Povijesni maksimum: $ 0.00742022 Povijesni minimum: $ 0.00167253 Trenutna cijena: $ 0.0017086 Saznajte više o cijeni Official Crypto Nostra (OCN)

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Official Crypto Nostra (OCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCN tokena, istražite OCN cijenu tokena uživo!

OCN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCN? Naša OCN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCN predviđanje cijene tokena odmah!

