Official Crypto Nostra Cijena (OCN)

1 OCN u USD cijena uživo:

$0.00207151
$0.00207151$0.00207151
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Official Crypto Nostra (OCN)
Official Crypto Nostra (OCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.24%

+0.25%

-12.77%

-12.77%

Official Crypto Nostra (OCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207102. Tijekom protekla 24 sata, OCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00202453 i najviše cijene $ 0.00207845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCN je $ 0.00742022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00202198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCN se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -12.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Official Crypto Nostra (OCN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Official Crypto Nostra je $ 4.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCN je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.14M.

Official Crypto Nostra (OCN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Official Crypto Nostra u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Official Crypto Nostra u USD iznosila je $ -0.0007388007.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Official Crypto Nostra u USD iznosila je $ -0.0010559360.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Official Crypto Nostra u USD iznosila je $ -0.0035511219106872.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.25%
30 dana$ -0.0007388007-35.67%
60 dana$ -0.0010559360-50.98%
90 dana$ -0.0035511219106872-63.16%

Što je Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Official Crypto Nostra (OCN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Official Crypto Nostra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Official Crypto Nostra (OCN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Official Crypto Nostra (OCN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Official Crypto Nostra.

Provjerite Official Crypto Nostra predviđanje cijene sada!

OCN u lokalnim valutama

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Official Crypto Nostra (OCN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Official Crypto Nostra (OCN)

Koliko Official Crypto Nostra (OCN) vrijedi danas?
Cijena OCN uživo u USD je 0.00207102 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCN u USD?
Trenutačna cijena OCN u USD je $ 0.00207102. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Official Crypto Nostra?
Tržišna kapitalizacija za OCN je $ 4.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCN?
Količina u optjecaju za OCN je 2.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCN?
OCN je postigao ATH cijenu od 0.00742022 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCN?
OCN je vidio ATL cijenu od 0.00202198 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCN?
24-satni obujam trgovanja za OCN je -- USD.
Hoće li OCN još narasti ove godine?
OCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

