Official Crypto Nostra (OCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00202453 $ 0.00202453 $ 0.00202453 24-satna najniža cijena $ 0.00207845 $ 0.00207845 $ 0.00207845 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00202453$ 0.00202453 $ 0.00202453 24-satna najviša cijena $ 0.00207845$ 0.00207845 $ 0.00207845 Najviša cijena ikada $ 0.00742022$ 0.00742022 $ 0.00742022 Najniža cijena $ 0.00202198$ 0.00202198 $ 0.00202198 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -12.77% Promjena cijene (7D) -12.77%

Official Crypto Nostra (OCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00207102. Tijekom protekla 24 sata, OCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00202453 i najviše cijene $ 0.00207845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCN je $ 0.00742022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00202198.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCN se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -12.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Official Crypto Nostra (OCN)

Tržišna kapitalizacija $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Količina u optjecaju 2.00B 2.00B 2.00B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Official Crypto Nostra je $ 4.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCN je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.14M.