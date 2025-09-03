Više o BTRUMP

OFFICIAL BABY TRUMP Cijena (BTRUMP)

Neuvršten

1 BTRUMP u USD cijena uživo:

--
----
-2.80%1D
Grafikon aktualnih cijena OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:15:18 (UTC+8)

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337666
$ 0.00337666$ 0.00337666

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-2.88%

-0.46%

-0.46%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTRUMP je $ 0.00337666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTRUMP se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -2.88% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

$ 62.57K
$ 62.57K$ 62.57K

--
----

$ 62.57K
$ 62.57K$ 62.57K

999.64M
999.64M 999.64M

999,642,172.675377
999,642,172.675377 999,642,172.675377

Trenutačna tržišna kapitalizacija OFFICIAL BABY TRUMP je $ 62.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTRUMP je 999.64M, s ukupnom količinom od 999642172.675377. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.57K.

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OFFICIAL BABY TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OFFICIAL BABY TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OFFICIAL BABY TRUMP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OFFICIAL BABY TRUMP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.88%
30 dana$ 0+0.73%
60 dana$ 0-16.21%
90 dana$ 0--

Što je OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

Resurs OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

OFFICIAL BABY TRUMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OFFICIAL BABY TRUMP.

Provjerite OFFICIAL BABY TRUMP predviđanje cijene sada!

BTRUMP u lokalnim valutama

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTRUMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Koliko OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) vrijedi danas?
Cijena BTRUMP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTRUMP u USD?
Trenutačna cijena BTRUMP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OFFICIAL BABY TRUMP?
Tržišna kapitalizacija za BTRUMP je $ 62.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTRUMP?
Količina u optjecaju za BTRUMP je 999.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTRUMP?
BTRUMP je postigao ATH cijenu od 0.00337666 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTRUMP?
BTRUMP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTRUMP?
24-satni obujam trgovanja za BTRUMP je -- USD.
Hoće li BTRUMP još narasti ove godine?
BTRUMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTRUMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:15:18 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

