OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00337666$ 0.00337666 $ 0.00337666 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -2.88% Promjena cijene (7D) -0.46% Promjena cijene (7D) -0.46%

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTRUMP je $ 0.00337666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTRUMP se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -2.88% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 62.57K$ 62.57K $ 62.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.57K$ 62.57K $ 62.57K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,642,172.675377 999,642,172.675377 999,642,172.675377

Trenutačna tržišna kapitalizacija OFFICIAL BABY TRUMP je $ 62.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTRUMP je 999.64M, s ukupnom količinom od 999642172.675377. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.57K.