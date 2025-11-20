Trenutačna cijena ODIN Tools (ODIN) danas je $ 0.00270384, s promjenom od 2.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ODIN u USD je $ 0.00270384 po ODIN.

ODIN Tools trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 201,264, s količinom u optjecaju od 74.51M ODIN. Tijekom posljednja 24 sata, ODIN trgovao je između $ 0.00246828 (niska) i $ 0.00274321 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00779732, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00163752.

U kratkoročnim performansama, ODIN se kretao -0.70% u posljednjem satu i -7.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ODIN Tools (ODIN)

Tržišna kapitalizacija $ 201.26K$ 201.26K $ 201.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.53K$ 248.53K $ 248.53K Količina u optjecaju 74.51M 74.51M 74.51M Ukupna količina 92,011,779.59257782 92,011,779.59257782 92,011,779.59257782

Trenutačna tržišna kapitalizacija ODIN Tools je $ 201.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODIN je 74.51M, s ukupnom količinom od 92011779.59257782. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.53K.