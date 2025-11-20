Odin Liquidity Network Cijena danas

Trenutačna cijena Odin Liquidity Network (ODIN) danas je $ 0.00375843, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ODIN u USD je $ 0.00375843 po ODIN.

Odin Liquidity Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 701,101, s količinom u optjecaju od 187.41M ODIN. Tijekom posljednja 24 sata, ODIN trgovao je između $ 0.00353768 (niska) i $ 0.00380162 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.129051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00326052.

U kratkoročnim performansama, ODIN se kretao +0.44% u posljednjem satu i -19.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Odin Liquidity Network (ODIN)

Tržišna kapitalizacija $ 701.10K$ 701.10K $ 701.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 701.10K$ 701.10K $ 701.10K Količina u optjecaju 187.41M 187.41M 187.41M Ukupna količina 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Trenutačna tržišna kapitalizacija Odin Liquidity Network je $ 701.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODIN je 187.41M, s ukupnom količinom od 187407814.7566593. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 701.10K.