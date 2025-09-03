Odie (ODIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0076814$ 0.0076814 $ 0.0076814 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +3.19% Promjena cijene (7D) +5.85% Promjena cijene (7D) +5.85%

Odie (ODIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ODIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ODIE je $ 0.0076814, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ODIE se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +3.19% u posljednjih 24 sata i +5.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Odie (ODIE)

Tržišna kapitalizacija $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Količina u optjecaju 984.92M 984.92M 984.92M Ukupna količina 984,917,411.87 984,917,411.87 984,917,411.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija Odie je $ 17.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODIE je 984.92M, s ukupnom količinom od 984917411.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.01K.