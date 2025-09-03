ODEM (ODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.550241$ 0.550241 $ 0.550241 Najniža cijena $ 0.0000214$ 0.0000214 $ 0.0000214 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.68% Promjena cijene (7D) -0.68%

ODEM (ODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00011336. Tijekom protekla 24 sata, ODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ODE je $ 0.550241, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000214.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ODE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ODEM (ODE)

Tržišna kapitalizacija $ 25.16K$ 25.16K $ 25.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.00K$ 45.00K $ 45.00K Količina u optjecaju 221.95M 221.95M 221.95M Ukupna količina 396,969,697.0 396,969,697.0 396,969,697.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ODEM je $ 25.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODE je 221.95M, s ukupnom količinom od 396969697.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.00K.