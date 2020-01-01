OctonetAI (OCTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OctonetAI (OCTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OctonetAI (OCTO) Informacije At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects Službena web stranica: https://www.octonet.ai/ Bijela knjiga: https://docs.octonet.ai/ Kupi OCTO odmah!

OctonetAI (OCTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OctonetAI (OCTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Povijesni maksimum: $ 0.329984 $ 0.329984 $ 0.329984 Povijesni minimum: $ 0.00287734 $ 0.00287734 $ 0.00287734 Trenutna cijena: $ 0.01003177 $ 0.01003177 $ 0.01003177 Saznajte više o cijeni OctonetAI (OCTO)

OctonetAI (OCTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OctonetAI (OCTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCTO tokena, istražite OCTO cijenu tokena uživo!

