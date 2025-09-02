OctonetAI (OCTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena $ 0.00931499
24-satna najviša cijena $ 0.01019982
Najviša cijena ikada $ 0.329984
Najniža cijena $ 0.00287734
Promjena cijene (1H) +0.46%
Promjena cijene (1D) +4.11%
Promjena cijene (7D) -6.12%

OctonetAI (OCTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01016779. Tijekom protekla 24 sata, OCTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00931499 i najviše cijene $ 0.01019982, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCTO je $ 0.329984, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00287734.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCTO se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +4.11% u posljednjih 24 sata i -6.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OctonetAI (OCTO)

Informacije o tržištu OctonetAI (OCTO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M
Količina u optjecaju 100.00M
Ukupna količina 99,996,868.12575

Trenutačna tržišna kapitalizacija OctonetAI je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCTO je 100.00M, s ukupnom količinom od 99996868.12575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.