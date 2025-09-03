OctoFi (OCTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.255524 $ 0.255524 $ 0.255524 24-satna najniža cijena $ 0.265136 $ 0.265136 $ 0.265136 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.255524$ 0.255524 $ 0.255524 24-satna najviša cijena $ 0.265136$ 0.265136 $ 0.265136 Najviša cijena ikada $ 127.81$ 127.81 $ 127.81 Najniža cijena $ 0.032216$ 0.032216 $ 0.032216 Promjena cijene (1H) +2.83% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -1.18% Promjena cijene (7D) -1.18%

OctoFi (OCTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.264807. Tijekom protekla 24 sata, OCTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.255524 i najviše cijene $ 0.265136, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCTO je $ 127.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.032216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCTO se promijenio za +2.83% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OctoFi (OCTO)

Tržišna kapitalizacija $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 211.99K$ 211.99K $ 211.99K Količina u optjecaju 352.87K 352.87K 352.87K Ukupna količina 799,999.9999999999 799,999.9999999999 799,999.9999999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija OctoFi je $ 93.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCTO je 352.87K, s ukupnom količinom od 799999.9999999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 211.99K.