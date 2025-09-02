OcNest AI (OCAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00276809 $ 0.00276809 $ 0.00276809 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00276809$ 0.00276809 $ 0.00276809 Najviša cijena ikada $ 0.088172$ 0.088172 $ 0.088172 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -7.41% Promjena cijene (7D) -10.71% Promjena cijene (7D) -10.71%

OcNest AI (OCAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00255532. Tijekom protekla 24 sata, OCAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00276809, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCAI je $ 0.088172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCAI se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -7.41% u posljednjih 24 sata i -10.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OcNest AI (OCAI)

Tržišna kapitalizacija $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OcNest AI je $ 25.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.55K.