OcNest AI Cijena (OCAI)

Neuvršten

1 OCAI u USD cijena uživo:

$0.00255532
$0.00255532$0.00255532
-7.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena OcNest AI (OCAI)
OcNest AI (OCAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00276809
$ 0.00276809$ 0.00276809
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00276809
$ 0.00276809$ 0.00276809

$ 0.088172
$ 0.088172$ 0.088172

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-7.41%

-10.71%

-10.71%

OcNest AI (OCAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00255532. Tijekom protekla 24 sata, OCAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00276809, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCAI je $ 0.088172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCAI se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -7.41% u posljednjih 24 sata i -10.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OcNest AI (OCAI)

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

--
----

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OcNest AI je $ 25.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.55K.

OcNest AI (OCAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OcNest AI u USD iznosila je $ -0.000204774114707565.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OcNest AI u USD iznosila je $ -0.0002727482.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OcNest AI u USD iznosila je $ -0.0022192113.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OcNest AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000204774114707565-7.41%
30 dana$ -0.0002727482-10.67%
60 dana$ -0.0022192113-86.84%
90 dana$ 0--

Što je OcNest AI (OCAI)

OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.

OCAI u lokalnim valutama

OcNest AI (OCAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OcNest AI (OCAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OcNest AI (OCAI)

Koliko OcNest AI (OCAI) vrijedi danas?
Cijena OCAI uživo u USD je 0.00255532 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCAI u USD?
Trenutačna cijena OCAI u USD je $ 0.00255532. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OcNest AI?
Tržišna kapitalizacija za OCAI je $ 25.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCAI?
Količina u optjecaju za OCAI je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCAI?
OCAI je postigao ATH cijenu od 0.088172 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCAI?
OCAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCAI?
24-satni obujam trgovanja za OCAI je -- USD.
Hoće li OCAI još narasti ove godine?
OCAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
