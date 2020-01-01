Ociswap (OCI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ociswap (OCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Ociswap (OCI) Informacije

Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem.

Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost.

Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential.

Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.

Službena web stranica:
https://ociswap.com/

Ociswap (OCI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ociswap (OCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 195.05K
$ 195.05K$ 195.05K
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 45.56M
$ 45.56M$ 45.56M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 428.12K
$ 428.12K$ 428.12K
Povijesni maksimum:
$ 0.144726
$ 0.144726$ 0.144726
Povijesni minimum:
$ 0.00216851
$ 0.00216851$ 0.00216851
Trenutna cijena:
$ 0.0042812
$ 0.0042812$ 0.0042812

Ociswap (OCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ociswap (OCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OCI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OCI tokena, istražite OCI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.